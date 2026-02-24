Aggredita una guardia giurata nella stazione ferroviaria la Cgil | Condizioni di lavoro inaccettabili

Una guardia giurata è stata aggredita nella stazione ferroviaria di Pescara, motivo per cui i sindacati denunciano le condizioni di lavoro inaccettabili. La violenza si è verificata durante il turno notturno, quando la guardia ha tentato di gestire un episodio di disturbo tra i passeggeri. La situazione mette in luce le difficoltà che affrontano quotidianamente gli operatori di sicurezza nelle stazioni, dove spesso mancano adeguate risorse e supporto.

I sindacati Filcams Cgil e la Filt Cgil di Pescara denunciano con fermezza la grave aggressione subita la scorsa notte da una guardia particolare giurata della Italpol Vigilanza Spa di Roma in servizio nella stazione ferroviaria cittadina (delegato della Filcams Cgil Pescara), un sito notoriamente sensibile e ad alto rischio sotto il profilo della sicurezza. Il lavoratore, impiegato nel turno notturno, stava svolgendo regolarmente il proprio servizio quando è stato vittima di un'aggressione che avrebbe potuto avere conseguenze ancora più gravi. A destare particolare preoccupazione è il fatto che la guardia giurata operasse da sola, senza il supporto di ulteriori unità, in un contesto che richiede invece presidi adeguati e misure di sicurezza rafforzate.