L' Ugl Sicurezza chiede il rispetto dei protocolli operativi dopo la guardia giurata aggredita in stazione

L'aggressione si sarebbe consumata all'interno della stazione centrale di Pescara nella notte tra lunedì 23 e martedì 24 febbraio Dopo l'aggressione a guardia giurata nella stazione ferroviaria di Pescara, l'Ugl chiede il rispetto dei protocolli operativi. Riguardo al grave episodio registrato la scorsa notte, in cui una guardia giurata è stata aggredita durante il turno di servizio, la Ugl Sicurezza Civile esprime totale solidarietà e vicinanza al collega ferito. Attraverso il segretario Flavio Imperato, il sindacato accende i riflettori su una criticità che non può più essere ignorata: «I protocolli di sicurezza all'interno degli scali ferroviari esistono e devono essere applicati con estremo rigore da tutte le Gpg in servizio. Non è accettabile che i lavoratori e gli utenti stessi vengano esposto a rischi evitabili. Ribadiamo un principio fondamentale: non si deve in alcun modo permettere l'accesso e lo stazionamento in stazione a personale non autorizzato o a soggetti estranei, ne va della sicurezza di tutti». 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Aggredita una guardia giurata nella stazione ferroviaria, la Cgil: "Condizioni di lavoro inaccettabili"Una guardia giurata è stata aggredita nella stazione ferroviaria di Pescara, motivo per cui i sindacati denunciano le condizioni di lavoro inaccettabili.

Guardia giurata Cosmopol aggredita mentre protegge: la sicurezza abbandonataUn'agenzia di sicurezza di Poggiomarino, Napoli, segnala un episodio in cui una guardia giurata di Cosmopol è stata vittima di un'aggressione mentre svolgeva il suo servizio presso la stazione ferroviaria.

