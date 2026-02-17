Gualdo Tadino si racconta con la mostra ’Luci sulla città’
GUALDO TADINO – Tanta gente ha partecipato all’inaugurazione (nella foto) della mostra fotografica di Daniele Amoni “Gualdo Tadino: luci sulla città“, ospitata significativamente nella monumentale chiesa di San Francesco. L’iniziativa, infatti, vuole essere un omaggio alla città, vista ed interpretata dall’autore, ma anche il primo atto ufficiale della partecipazione della comunità locale alle celebrazioni del centenario francescano. Al taglio del nastro hanno preso parte il sindaco Massimiliano Presciutti e l’assessore alla cultura Gabriele Bazzucchi, il presidente del Gruppo fotografico gualdese, Pietro Graziosi, Catia Monacelli, direttrice del Polo museale cittadino e Christian Severini, apprezzato fotografo e presidente dell’Ente Giochi de le Porte. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Gualdo Tadino e S. Francesco. Una mostra apre le celebrazioni
L’amministrazione di Gualdo Tadino apre le celebrazioni per l’ottavo centenario di Francesco.
La Goldengas torna sul parquet e ospita il Gualdo Tadino
La Goldengas torna a giocare in casa dopo una settimana di pausa e ospita il Gualdo Tadino per la terza giornata di ritorno del campionato di serie B interregionale.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Gualdo Tadino si racconta con la mostra ’Luci sulla città’; AVIS Gualdo Tadino: convocata per il 21 febbraio 2026 l’Assemblea ordinaria dei soci; Emanuele Raggi, detto 'Fetoncino': Con Teo Mammucari un colpo di fulmine. A Domenica In improvviso sempre, Mara Venier trema quando mi vede entrare; Oggi a Gualdo Tadino un’intera giornata dedicata al lavoro.
Emanuele Raggi, detto 'Fetoncino': Con Teo Mammucari un colpo di fulmine. A Domenica In improvviso sempre, Mara Venier trema quando mi vede entrareDa Gualdo Tadino alle luci della ribalta di Rai 1. Emanuele Raggi, meglio conosciuto come Fetoncino, è diventato ospite fisso di Domenica In nel gioco telefonico La cassaforte, ideato e presentato da ... corrieredellumbria.it
Gualdo Tadino racconta i campioni dello sportGualdo Tadino racconta i campioni con una serata speciale giovedì 4 settembre, alle 21, in piazza Martiri della Libertà (in caso di maltempo al Teatro Talia), con ingresso libero. L'iniziativa, ... ansa.it
Orrore della solitudine: morto in casa da giorni, i suoi cani senza cibo sbranano il corpo Orrore a Gualdo Tadino: https://qds.it/gualdo-tadino-morto-casa-giorni-cani-senza-cibo-sbranano-corpo/ - facebook.com facebook