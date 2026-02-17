Gualdo Tadino si racconta con la mostra ’Luci sulla città’

GUALDO TADINO – Tanta gente ha partecipato all’inaugurazione (nella foto) della mostra fotografica di Daniele Amoni “Gualdo Tadino: luci sulla città“, ospitata significativamente nella monumentale chiesa di San Francesco. L’iniziativa, infatti, vuole essere un omaggio alla città, vista ed interpretata dall’autore, ma anche il primo atto ufficiale della partecipazione della comunità locale alle celebrazioni del centenario francescano. Al taglio del nastro hanno preso parte il sindaco Massimiliano Presciutti e l’assessore alla cultura Gabriele Bazzucchi, il presidente del Gruppo fotografico gualdese, Pietro Graziosi, Catia Monacelli, direttrice del Polo museale cittadino e Christian Severini, apprezzato fotografo e presidente dell’Ente Giochi de le Porte. 🔗 Leggi su Lanazione.it

