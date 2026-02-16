Gualdo Tadino uomo trovato morto in casa | i pitbull avrebbero infierito sul corpo dopo il decesso

Un uomo di Gualdo Tadino è stato trovato morto nella sua casa, e i pitbull che lo vivevano avrebbero aggredito il suo corpo dopo la sua morte. La scoperta è avvenuta durante un sopralluogo dei carabinieri, chiamati dopo che i vicini avevano segnalato un forte odore proveniente dall’appartamento. Quando sono entrati, i militari hanno trovato il corpo in condizioni inquietanti, circondato dai cani che avevano provocato ulteriori danni.

Il ritrovamento choc nell'abitazione di Rigali. Quando i carabinieri sono entrati nell'appartamento, si sono trovati davanti a una scena drammatica. Il corpo di un uomo di 51 anni, residente a Rigali, frazione di Gualdo Tadino, in provincia di Perugia, era a terra privo di vita e presentava gravi lesioni causate dai cani che accudiva. Le forze dell'ordine sono intervenute dopo l'allarme lanciato dai familiari, che da giorni non riuscivano più a contattarlo. I militari hanno dovuto sfondare la porta dell'abitazione per accedere all'interno e verificare cosa fosse accaduto.