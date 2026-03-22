Ferrari ha vinto di forza la 74ma edizione della 12 Ore di Sebring, secondo round dell’ IMSA WeatherTech SportsCar Championship 2026. La nuovissima 296 GT3 EVO ha ottenuto la prima affermazione della propria storia dopo una bellissima rimonta nei giri conclusivi da parte di Antonio Fuoco. Il calabrese si è imposto sulla concorrenza recuperando dalla 7ma alla prima piazza in soli 20 minuti. L’ex vincitore della 24 Ore Le Mans ha fatto la differenza riuscendo nella tornata conclusiva a scavalcare l’Aston Martin Vantage AMR GT3 EVO n. 27 Heart of Racing di Tom Gamble. Ferrari ed AF Corse ottengono quindi la prima affermazione stagionale in IMSA, Fuoco torna ad imporsi a Sebring dopo quanto ottenuto in passato con Cetilar Racing. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - GT, Ferrari vince la 12h Sebring per la prima volta con la 296 GT3 EVO

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