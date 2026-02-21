Multinazionale delle sementi acquisisce un' azienda delle Marche | Potenziata la capacità di innovazione e ricerca

Una multinazionale delle sementi ha acquistato un’azienda nelle Marche, rafforzando le attività di ricerca e sviluppo. L’operazione mira a migliorare le varietà di semi e rispondere alle esigenze degli agricoltori locali. L’acquisizione porta innovazione e tecnologie più avanzate nel settore. La regione, con i suoi terreni fertili, diventa così un punto strategico per questa espansione. La notizia interessa direttamente i produttori e le aziende agricole della zona.

"L'acquisizione rappresenta un passo importante per internalizzare sperimentazioni e ampliare la mappatura geografica delle ricerche" Alle sfide di natura strutturale e strategica che in generale le imprese italiane si trovano a dover fronteggiare, il settore agroalimentare e sementiero vede aggiungersi quella legata al cambiamento climatico. L'Emilia Romagna rispecchia il trend globale che vede questo particolare settore, cui la regione è particolarmente vocata, dominato da grandi multinazionali. Vivosem Srl è una piccola azienda di Corridonia specializzata in semi da orto, che entra ora nella multinazionale Suba Seeds Spa.