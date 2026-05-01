La Juventus sta valutando un possibile ritorno di un calciatore noto per rafforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione. La decisione potrebbe essere influenzata dalla possibile partenza dell’attuale allenatore, che potrebbe portare a cambiamenti nella strategia della squadra. La società sta monitorando diverse opzioni sul mercato per migliorare la rosa e rispondere alle esigenze tecniche. La situazione resta da seguire con attenzione nelle prossime settimane.

Nico Paz Inter, il prezzo non preoccupa Oaktree: la sua volontà può essere decisiva! 2 gli indiziati a partire Modric Milan, il rinnovo si avvicina: ha deciso di restare per Allegri e per la Champions! L’unica tentazione è dalla Croazia Zola indica la via: «Dobbiamo investire sui giovani! Le seconde squadre non sono un problema. Baggio, Totti e Maldini le eccezioni dalla Primavera» Brescianini si racconta: «Sapevo che alla Fiorentina c’era da rimboccarsi le maniche. Gasperini un fenomeno, ho imparato tanto da lui. Con Spalletti ho realizzato un sogno» Pisa Lecce, la notte della verità per Di Francesco: Hiljemark ad un passo dal baratro! Il matchpoint salvezza Nainggolan sicuro: «Inter superiore quest’anno, la differenza sta nei singoli.🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Greenwood Juventus, ritorno di fiamma per l’estate: ora Conceiçao può cambiare tutto!

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