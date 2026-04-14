Juventus Women ritorno di Girelli? La clausola che può cambiare tutto

La Juventus Women si prepara a riabbracciare Girelli, che potrebbe tornare dalla sua esperienza in prestito negli Stati Uniti. Secondo quanto riportato, il club americano ha inserito una clausola che consente l’acquisto a titolo definitivo dell’attaccante. Restano da chiarire i dettagli di questa possibilità e le mosse che la società bianconera potrebbe compiere in vista di un possibile ritorno.

di Mauro Munno Juventus Women, Girelli ritorna dopo il prestito negli Stati Uniti? Il club americano ha la possibilità di acquistarlo a titolo definitivo. Le ultime. Il futuro di Cristiana Girelli è tutt’altro che definito, ribaltando le certezze che sembravano consolidate dopo il suo trasferimento al Bay FC. Sebbene il comunicato ufficiale e le dichiarazioni parlassero di un “arrivederci” dopo il rinnovo contrattuale con la Juventus, emerge oggi un dettaglio decisivo: il club statunitense dispone di una clausola di acquisto a titolo definitivo. L’informazione, verificata al 100%, rivela che il Bay FC, dopo aver già versato circa 100 mila dollari per il prestito oneroso, avrà la facoltà di riscattare l’attaccante al termine della stagione americana (tra agosto e novembre).🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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