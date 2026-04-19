Ederson Atletico Madrid l’affare rischia di saltare? La rivelazione sul possibile inserimento di quella big della Serie A

L’affare che coinvolge il portiere brasiliano Ederson sembra incontrare alcune difficoltà in queste ore, con il trasferimento all’Atletico Madrid che potrebbe non andare in porto come previsto. La trattativa tra le parti sta attraversando un momento di stallo, mentre in Italia si parla di un possibile inserimento di una squadra di Serie A, anche se nessuna ufficialità è ancora arrivata. La situazione resta da seguire con attenzione.

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