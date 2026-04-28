Dalle feste ai buchi sull’adozione tutto quello che non torna sulla grazia a Minetti

Una decisione di grazia concessa a una ex consigliera regionale ha sollevato dubbi riguardo ai passaggi ufficiali e alla documentazione trasmessa al Quirinale. Le verifiche sui documenti e sui procedimenti seguiti sono al centro di un dibattito pubblico, mentre l’intera vicenda coinvolge aspetti politici e giuridici ancora da chiarire. La questione ha attirato l’attenzione su come si siano svolti i passaggi formali prima dell’atto finale.

La grazia concessa a Nicole Minetti apre un caso politico e giuridico che ruota attorno alla documentazione arrivata al Quirinale e ai passaggi che, secondo le ricostruzioni emerse in queste ore, non sarebbero stati pienamente verificati prima della decisione finale. Al centro della richiesta c’era una storia di reinserimento personale, volontariato e soprattutto la presenza di un bambino malato, presentato come minore abbandonato alla nascita e bisognoso della presenza della madre per affrontare un percorso sanitario complesso. È su questa narrazione che si fondava la memoria difensiva firmata dall’avvocata Antonella Calcaterra, nella quale la pena veniva descritta come ormai priva di utilità concreta davanti a una vita cambiata e a una priorità familiare superiore.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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