Grassi 1925 | il marchio storico di Lonate entra nel Registro Nazionale

Il Ministero delle Imprese ha inserito il marchio Grassi 1925 nel Registro Nazionale dei Marchi Storici. Questa decisione riguarda il marchio di un’azienda di Lonate, riconosciuta come marchio storico. La registrazione rende ufficiale il riconoscimento del marchio come parte della storia imprenditoriale italiana. La procedura di iscrizione nel Registro Nazionale dei Marchi Storici è stata completata di recente e riguarda un marchio con oltre 90 anni di attività.

? Cosa sapere Il Ministero delle Imprese inserisce Grassi 1925 nel Registro Nazionale dei Marchi Storici.. L'azienda di Lonate Pozzolo integra la tradizione centenaria con il modello Società Benefit.. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha ufficialmente inserito Grassi 1925 nel Registro Speciale dei Marchi Storici di Interesse Nazionale, sancendo il valore dell’eccellenza manifatturiera di Lonate Pozzolo. La decisione, giunta dopo i controlli dell'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, premia un'azienda che ha saputo mantenere costante la propria identità produttiva per oltre un secolo, garantendo l'utilizzo continuativo del proprio marchio per più di cinquant'anni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Grassi 1925: il marchio storico di Lonate entra nel Registro Nazionale Notizie correlate Il sigaro Antico Toscano in vetrina. Diventa marchio storico nazionaledi Claudio Roselli Senza dubbio una bella notizia per l’agricoltura della Valtiberina. Leggi anche: Castello di Meleto. Sigillo del marchio storico di interesse nazionale