Il sigaro Antico Toscano in vetrina Diventa marchio storico nazionale

Il sigaro Antico Toscano è stato inserito ufficialmente nel patrimonio nazionale, diventando un marchio storico. La notizia riguarda l’agricoltura della Valtiberina, dove il prodotto viene prodotto e apprezzato. La decisione è stata annunciata recentemente e rappresenta un riconoscimento importante per la tradizione locale. La vetrina del prodotto è stata aggiornata con questa novità.

di Claudio Roselli Senza dubbio una bella notizia per l’agricoltura della Valtiberina. Il sigaro Antico Toscano entra infatti ufficialmente nel patrimonio nazionale. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy lo ha infatti riconosciuto come "marchio storico di interesse nazionale", certificando il valore di una tradizione che dura da oltre due secoli e che rappresenta una delle eccellenze nazionali. A sottolinearlo è Cia Arezzo, ricordando come il sigaro toscano sia uno dei simboli più riconosciuti della manifattura italiana nel mondo, strettamente legato alla qualità della filiera agricola del tabacco. La produzione del sigaro Antico Toscano si basa in particolare sul tabacco Kentucky, coltivato soprattutto in Alta Valle del Tevere, comprensorio che ha anche una parte umbra. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Il sigaro Antico Toscano in vetrina. Diventa marchio storico nazionale Articoli correlati Leggi anche: Il sigaro Antico Toscano diventa Marchio Storico nazionale: dalla Valtiberina il 10% della produzione Sigaro toscano diventa Marchio Storico. Simbolo apprezzato in tutto il mondo. Valore per agricoltura e territorioIl sigaro Antico Toscano entra ufficialmente nel patrimonio nazionale: il Ministero delle Imprese e del Made in Italy l’ha riconosciuto come Marchio... Contenuti e approfondimenti su Antico Toscano Temi più discussi: Il sigaro Antico Toscano eletto Marchio Storico; Il sigaro Antico Toscano eletto Marchio Storico. La filiera del tabacco comprende 200 imprese; Manifatture Sigaro Toscano celebra il Marchio Storico con un'edizione speciale dell'Antico Toscano; Tabacco, Mst celebra marchio storico con edizione speciale sigaro Antico Toscano. Il sigaro Antico Toscano entra nel patrimonio nazionale, dalla Valtiberina, il 10 per cento della produzione nazionale1700 ettar di terreni coltivati e 200 imprese produttrici ... msn.com Cia Toscana: sigaro Antico Toscano valore per agricolturaRoma, 18 mar. (askanews) – Il sigaro Antico Toscano, entrato ufficialmente nel patrimonio nazionale ... msn.com #capodanno #toscano #cammino Per celebrare l'antico Capodanno Toscano, Sabato 21 marzo è in programma un'interessante iniziativa con un percorso a piedi tra Vinci, Cerreto Guidi e Fucecchio. L'iniziativa gratuita, con il patrocinio del Consiglio Regio - facebook.com facebook Il #sigaro #AnticoToscano eletto #MarchioStorico. La #filiera del #tabacco comprende 200 imprese. Una tradizione di oltre due secoli: in 1.200 ettari coltivata la #materiaprima che viene lavorata negli stabilimenti di #Lucca e di #CavaDeiTirreni x.com