Grande fratello vip Marco Berry a rischio squalifica | cosa ha fatto

Marco Berry, uno dei partecipanti dell’attuale edizione del Grande Fratello Vip, si trova al centro di un episodio che potrebbe portare alla sua squalifica. Durante una delle fasi del reality, è stato accusato di aver infranto le regole del programma. La produzione ha avviato un procedimento disciplinare e sta valutando le eventuali conseguenze legate a quanto accaduto. La situazione resta in fase di verifica.

Marco Berry è tra i protagonisti di questa edizione del Grande Fratello Vip che sta facendo molto parlare il pubblico italiano. Nelle ultime ore, il mago è finito al centro della bufera per una lite avvenuta contro Francesca Manzini nel cuore della notte. L'uomo ha usato toni così accesi da far preoccupare gli inquilini ed il pubblico che ha chiesto la sua squalifica. Tutto è iniziato quando l'imitatrice ha parlato a Marco Berry del rapporto travagliato con sua sorella. In questa circostanza, Francesca Manzini ha accusato il concorrente del Grande Fratello Vip di essere stato indelicato a causa di alcuni commenti fatti. Di qui, è arrivata la reazione di Marco Berry che non ha esitato ad affrontare la donna in giardino.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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GF VIP : MUSSOLINI E BERRY NEI GUAI! INSULTI OMOTRANSFOBICI IN DIRETTA: SQUALIFICA IMMEDIATA

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