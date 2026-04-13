All’interno della casa del Grande Fratello Vip, le tensioni sono aumentate nelle ultime ore. Antonella Elia è coinvolta in alcune discussioni con altri concorrenti, tra cui Marco Berry. Durante uno scontro, Antonella avrebbe compiuto un gesto considerato spiacevole nei confronti di Berry, suscitando reazioni tra gli altri partecipanti. La situazione ha attirato l’attenzione dei telespettatori e dei media che seguono da vicino gli sviluppi del reality.

La tensione all'interno del Grande Fratello Vip è sempre più alta. In queste ore, Antonella Elia si è resa protagonista di alcune liti all'interno della casa più spiata d'Italia. In particolare, l'ex compagna di Pietro Delle Piane ha avuto un acceso diverbio con Marco Berry, reo di aver difeso Paola Caruso da alcuni attacchi. La donna ha domandato al prestigiatore se gli stesse simpatica la Bonas di Avanti un altro. Di qui, è arrivata la risposta del concorrente del Grande Fratello Vip, che ha esclamato: "A me è simpaticissima. A me fa molto ridere. Con me non fai questo gioco! Questa è l’ottava volta che fai una scena così, metti le mani addosso.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Grande Fratello Vip, Antonella Elia e quel brutto gesto verso Marco Berry: cosa ha fatto

Leggi anche: Grande Fratello Vip: Marco Berry e Antonella Elia, due torinesi protagonisti della nuova edizione

Grande Fratello Vip 2026, sondaggi puntata 7 aprile: Antonella Elia domina su tutti, Marco Berry eliminatoLa puntata del 7 aprile del Grande Fratello Vip 2026 si prepara a essere una delle più tese della stagione.