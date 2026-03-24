Il Grande Fratello Vip giunge alla sua terza puntata e, nonostante gli ascolti più bassi del previsto, Ilary Blasi resta saldamente al timone del reality che nella serata del 24 marzo vedrà eliminato il primo concorrente. Dunque al momento sembra essere esclusa una chiusura anticipata del programma come invece si sussurrava in rete. Nella Casa più spiata d’Italia però il ritmo inizia già a cambiare, segnando il passaggio da una fase iniziale di studio ad un gioco molto più scoperto, dove strategie, simpatie e tensioni iniziano ad emergere. Proprio questa sera il momento clou sarà segnato dall’ uscita ufficiale del primo concorrente eliminato dal gioco, mentre da fuori iniziano ad arrivare le prime critiche come quella di Cristina Plevani, storica ex concorrente del primo Grande Fratello. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Grande Fratello Vip, anticipazioni del 24 marzo: Marco Berry a rischio eliminazione

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