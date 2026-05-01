Durante l’attuale edizione del Grande Fratello Vip, Lucia Ilardo ha espresso una forte opinione nei confronti di Marco Berry, dichiarando che per lei è “morto”. La concorrente, nota tra i partecipanti, ha fatto questa affermazione nel corso di una conversazione in casa. La puntata è prossima alla conclusione e le sue parole sono state riprese dai presenti e dai telespettatori.

Lucia Ilardo è tra le rivelazioni di questa edizione del Grande Fratello Vip, che terminerà tra poche settimane sui teleschermi di Canale 5. L'ex protagonista di Temptation Island è finita al centro dell'attenzione nella serata di ieri quando ha preso le difese di Francesca Manzini da un durissimo attacco di Marco Berry. La donna ha usato toni duri per condannare l'atteggiamento del mago nei confronti dell'imitatrice di Striscia La Notizia. La concorrente del Grande Fratello Vip ha dichiarato senza tanti giri di parole: "Non si deve permettere di parlarti così! Per me è m*rto. Un uomo che si comporta così non si può vedere.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Grande Fratello Vip, Lucia Ilardo contro Marco Berry: “Per me è morto”, l’accaduto

Notizie correlate

Grande Fratello Vip 2026, sondaggi puntata 10 aprile: Marco Berry salvo, Lucia in nominationLa puntata del 10 aprile 2026 del Grande Fratello Vip si avvicina e l’attenzione del pubblico è tutta concentrata sul televoto che vede protagonisti...

GF Vip 8, sondaggi: distacco netto tra Marco Berry e Lucia Ilardo, chi rischiaIl televoto di stasera, 10 aprile, non è eliminatorio ma darà un chiaro segnale su come il pubblico giudica le dinamiche all'interno della Casa e le...

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Grande Fratello VIP: Lucia nota un cambiamento in Renato Video; Grande Fratello Vip, emerge la verità su Lucia Ilardo: Ha un problema al cuore; Grande Fratello Vip 2026, dodicesima puntata: cos'è successo il 24 aprile; Grande Fratello Vip, chi sono i concorrenti in nomination.

Chi è secondo finalista Grande Fratello Vip Alessandra, Adriana, Raul, Francesca, Lucia, Marco?| I pronosticiChi è secondo finalista Grande Fratello Vip 2026 tra Alessandra, Adriana, Raul, Francesca, Lucia e Marco? I pronostici e i sondaggi danno per ... ilsussidiario.net

Grande Fratello Vip, emerge la verità su Lucia Ilardo: Ha un problema al cuoreLa madre di Lucia Ilardo svela il segreto della figlia, una verità ancora non emersa nella casa del Grande Fratello Vip. comingsoon.it

Una violenta reazione di Marco Berry nei confronti di Francesca Manzini ha spinto gli autori del Grande Fratello Vip a intervenire, richiamandolo in confessionale. L’illusionista, dopo un confronto con la coinquilina, ha alzato i toni fino a mettersi a urlarle contro - facebook.com facebook