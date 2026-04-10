Stasera, 10 aprile, il televoto del Grande Fratello Vip 8 non prevede eliminazioni, ma fornirà indicazioni su come il pubblico percepisce le relazioni tra i concorrenti e le dinamiche interne alla Casa. I sondaggi mostrano un netto distacco tra Marco Berry e Lucia Ilardo, con una differenza significativa nelle preferenze dei telespettatori. Questa votazione rappresenta un momento di riflessione sulle preferenze degli spettatori senza influire immediatamente sulla composizione del cast.

Il televoto di stasera, 10 aprile, non è eliminatorio ma darà un chiaro segnale su come il pubblico giudica le dinamiche all'interno della Casa e le relazioni che si sono create tra i coinquilini. Questa sera, venerdì 10 aprile, torna una nuova puntata del Grande Fratello Vip 8, guidata da Ilary Blasi, con la presenza in studio delle opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli. Durante la diretta verrà annunciato il concorrente che ha ricevuto meno preferenze tra quelli in nomination, ma il risultato di questa settimana non comporterà un'uscita immediata dalla casa. Sondaggi: chi è il preferito del pubblico? Al televoto si sfidano Marco Berry e Lucia Ilardo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - GF Vip 8, sondaggi: distacco netto tra Marco Berry e Lucia Ilardo, chi rischia

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Secondo i bookmaker Alessandra Mussolini è in testa alle quote per vincere il Grande Fratello Vip. Antonella Elia e Paola Caruso la inseguono; Ibiza Altea e Marco Berry in bilico. x.com