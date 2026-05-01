Mediaset ha deciso di modificare la programmazione del Grande Fratello Vip, il reality condotto da Ilary Blasi. Il programma, che attira in media due milioni di spettatori, proseguirà con una nuova collocazione a partire da settembre su Canale 5. La scelta rappresenta una sorpresa rispetto alla programmazione precedente. La trasmissione continua a mantenere un buon seguito di pubblico, contribuendo alla proposta televisiva della rete.

Il Grande Fratello Vip continua a intrattenere il pubblico italiano. Il reality show guidato da Ilary Blasi è visto in media da 2 milioni di telespettatori, ascolti che fanno ben sperare per la prossima edizione in partenza da settembre su Canale 5. In queste ore, Mediaset ha annunciato un cambio di programmazione per quanto concerne la messa in onda del reality show. In particolare, il Grande Fratello Vip non andrà in onda stasera 1° maggio per permettere al pubblico di festeggiare la festività senza perdere nessun colpo di scena dalla Casa. Al suo posto, i piani alti di Cologno Monzese hanno deciso di trasmettere Il diavolo veste Prada, il film con protagonista Anne Hathaway attualmente al cinema con l'attesissimo sequel.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Grande Fratello Vip cambia programmazione: la scelta a sorpresa di Mediaset

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