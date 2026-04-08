Il programma televisivo Grande Fratello Vip continuerà oltre le date inizialmente previste, dopo che Mediaset ha annunciato il prolungamento della sua messa in onda. La finale non si terrà in anticipo, come si ipotizzava in passato, e sono stati annunciati cambiamenti nella programmazione della rete. La decisione di estendere la durata del reality è stata comunicata ufficialmente dall’azienda.

Grande Fratello Vip non chiuderà in anticipo come si era ipotizzato nelle scorse settimane. Al contrario, Mediaset ha deciso di cambiare rotta e prolungare la durata del reality. Dopo un periodo in cui si parlava di ascolti poco soddisfacenti e di una possibile chiusura anticipata, l’azienda del Biscione ha rivalutato la situazione, scegliendo di dare nuova fiducia al programma e di estenderne la messa in onda, forte degli ascolti in aumento rispetto a quelli dell’inizio del reality. Grande Fratello Vip con Ilary Blasi: nuova data della finale e modifiche alla programmazione TV. La grande novità riguarda proprio la finale del reality, che slitta, come siamo in grado di confermarvi, al 5 maggio. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

© Superguidatv.it - Grande Fratello Vip si allunga: nuova finale e cambi di programmazione Mediaset

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