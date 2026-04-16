Mediaset cambia programmazione salta La Ruota delle Fortuna e slitta il Grande Fratello Vip | quando e perché

Settimana di modifiche per Canale 5, con l’assenza di “La Ruota della Fortuna” e lo spostamento del “Grande Fratello Vip”. La programmazione del prime time viene rivista per via di eventi sportivi e decisioni editoriale. La rete ha annunciato i nuovi orari e le date di trasmissione, modificando il palinsesto abituale. Questi cambiamenti interessano principalmente i programmi più seguiti del canale.

Settimana di cambiamenti per Canale 5, che si prepara a rimodellare il proprio prime time sotto la spinta di eventi sportivi e scelte editoriali mirate. Tra calcio, intrattenimento e reality, il palinsesto dell’ammiraglia Mediaset subisce una variazione significativa che coinvolge due dei suoi titoli più popolari: La Ruota della Fortuna e Grande Fratello Vip. La necessità di fare spazio a un appuntamento calcistico di rilievo, come la semifinale di Coppa Italia tra Inter e Como, impone una revisione temporanea ma incisiva della programmazione. Una scelta tutt’altro che sorprendente, in un panorama televisivo dove lo sport continua a rappresentare un catalizzatore di audience difficilmente sacrificabile.🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Mediaset cambia programmazione, salta La Ruota delle Fortuna e slitta il Grande Fratello Vip: quando e perché Notizie correlate Mediaset cambia programmazione del 3 marzo: stop a La Ruota della Fortuna, quando torna in Tv Gerry ScottiLa Ruota della Fortuna non va in onda domani per lasciare spazio alla Coppa Italia. Leggi anche: Grande Fratello VIP, cambia programmazione. Quando andrà in onda Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Grande Fratello Vip, cambia la data della finale: Ilary Blasi perde la doppia puntata (ma festeggia). Il nuovo calendario; Grande Fratello Vip si allunga | nuova finale e cambi di programmazione Mediaset. Il Grande Fratello Vip cambia giorno, La Ruota della Fortuna cancellata: Canale 5 stravolge la programmazioneInter-Como di Coppa Italia rivoluziona il prime time del 21 e 22 aprile: scopri da Gerry Scotti a Ilary Blasi, scopri come cambia la programmazione di Canale 5. libero.it Grande Fratello Vip, Mediaset modifica la finale e la programmazioneGrande Fratello Vip 2026 si allunga: nuova finale e strategia Mediaset Il Grande Fratello Vip condotto da Ilary Blasi non chiuderà in anticipo, ma pro ... assodigitale.it C'è un'alleanza inaspettata nella Casa del "Grande Fratello Vip 2026": news sulla puntata di stasera - facebook.com facebook