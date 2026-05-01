Uomini e Donne 2026 non va in onda oggi 1 maggio 2026 | perchè? Il motivo e quando torna su Canale 5

Uomini e Donne, il dating show più seguito del piccolo schermo, non va in onda nella giornata di oggi, venerdì 1 maggio 2026. Come mai? Scopriamo il motivo e quando i telespettatori potranno tornare a seguire le vicissitudini di dame, cavalieri e tronisti! Perchè Uomini e Donne non va in onda oggi, 1 maggio 2026?. Uomini e Donne non va in onda oggi, venerdì 1 maggio 2026, su Canale 5. Il popolare programma televisivo, ideato e condotto da Maria De Filippi, si prende una pausa nel giorno della Festa dei Lavoratori. Non è la prima volta che il dating show più seguito del piccolo schermo si ferma nel giorno festivo del 1 maggio andando così a rivoluzionare il palinsesto di Canale 5.🔗 Leggi su Superguidatv.it

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