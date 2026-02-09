La grande festa del Carnevale a Perugia Allegria e maschere a San Sisto

Il Carnevale di San Sisto a Perugia è tornato con entusiasmo. I carri allegorici hanno sfilato ieri tra musica, colori e tanta allegria, attirando grandi e bambini. La prima giornata di festa ha preso il via con il tradizionale corteo, che ha subito coinvolto il pubblico presente, felice di vedere in piazza tanta vivacità. L’organizzazione dell’associazione “I Rioni” e il sostegno del Comune hanno reso possibile questa grande festa, che quest’anno celebra la sua 45ª edizione.

Perugia, 9 febbraio 2026 – Buona la prima per il Carnevale di San Sisto. Con una festa carica di allegria, risate e tanto divertimento per grandi e bambini, si è svolta ieri la prima sfilata dei grandi carri allegorici che ha dato il via alla 45° edizione della manifestazione, organizzato come sempre dall'associazione Carnevale "I Rioni" di San Sisto con il patrocinio del Comune. Lungo un percorso modificato a causa del lavori del Metrobus, si è così svolto l'allegro e colorato corteo, aperto da un'esibizione della banda musicale 'Amici dell'Arte' di San Sisto. Poi l'attenzione del numerosissimo pubblico è stata tutta per i carri allegorici, realizzati con entusiasmo e passione dai rioni del quartiere.

