Charles Leclerc vola nelle prove libere a Miami problemi per Mercedes Verstappen in crescita

Nella prima e unica sessione di prove libere del weekend Sprint a Miami, Charles Leclerc ha segnato il miglior tempo, tornando in testa dopo oltre un mese di pausa. La sessione ha visto alcune difficoltà per la Mercedes, mentre Verstappen ha mostrato segnali di miglioramento rispetto alle precedenti gare. La quarta tappa del campionato mondiale di Formula Uno si svolge in un clima di attesa per le qualifiche e le gare imminenti.

Dopo oltre un mese di pausa si riparte con il miglior tempo di Charles Leclerc nella prima e unica sessione di prove libere del weekend Sprint di Miami, valevole come quarta tappa del Mondiale 2026 di Formula Uno. C’era grande curiosità per rivedere in azione i protagonisti del circus dopo le modifiche regolamentari introdotte dalla FIA e soprattutto dopo i tanti sviluppi portati da molte squadre sul circuito della Florida, ed in effetti la FP1 ha fornito delle indicazioni abbastanza interessanti. Segnali positivi per la Ferrari, presentatasi in pista con una SF-26 profondamente rinnovata che ha consentito a Leclerc di trovare fin da subito un buon passo a Miami realizzando la miglior prestazione assoluta nella simulazione di qualifica con gomme soft in 1’29?310.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Charles Leclerc vola nelle prove libere a Miami, problemi per Mercedes. Verstappen in crescita Notizie correlate Leggi anche: LIVE F1, GP Miami 2026 in DIRETTA: Leclerc leader nelle libere! Hamilton in scia, Antonelli con problemi Leggi anche: LIVE F1, GP Miami 2026 in DIRETTA: Norris brilla nelle prove libere, Ferrari e Mercedes studiano l’assetto Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Charles Leclerc atterra a Biella con un volo privato; L'Oréal nomina Charles Leclerc ambassador globale; Charles Leclerc e i racconti d’infanzia nel salone della mamma parrucchiera; L’Oréal Paris arruola Charles Leclerc come global ambassador. Gp Imola: Leclerc vola anche nelle seconde libere, Sainz sestoUn venerdì più che promettente a Imola per la Ferrari, con Charles Leclerc che dopo aver messo tutti dietro nelle prima libere si è ripetuto nella sessione pomeridiana. Il pilota monegasco, al volante ... ansa.it Charles: Un weekend importante sotto diversi aspettiCharles Leclerc ha parlato nella open media session del giovedì a Miami, in un contesto caratterizzato da temperature molto elevate e cielo variabile. ferrari.com Il casco che userà Charles Leclerc per questo weekend a Miami. #MemasGP #MiamiGP #F1 - facebook.com facebook