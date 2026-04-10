Lupi e orsi tornano in Lombardia crescono i problemi | danni incidenti e polemiche

Lupi e orsi sono di nuovo presenti nelle zone alpine della Lombardia, segnando una ripresa della presenza di queste specie. La loro presenza ha portato a un aumento di danni alle colture e agli allevamenti, oltre a incidenti con veicoli e animali domestici. Le comunità locali esprimono preoccupazioni e polemiche riguardo alla gestione di questa situazione, che coinvolge anche le autorità e gli esperti del settore.

Lupi e orsi tornano a popolare le aree alpine lombarde, segnando un risultato importante sul fronte della biodiversità, ma allo stesso tempo riaccendendo tensioni e criticità nei territori. È quanto emerge dalla ricerca di Polis Lombardia analizzata in una seduta congiunta delle commissioni. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Lombardia selvaggia, dagli orsi ai lupi passando per i cinghiali: convivenze più difficili, crescono timori e danniMIilano, 10 aprile 2026 – Maschi, giovani, alla conquista di un territorio tutto loro e alla ricerca di femmine.

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Brescia tra orsi, lupi e cinghiali: fauna selvatica e agricoltura sotto pressioneDalla montagna alla pianura, la presenza di grandi carnivori e fauna selvatica cresce, con impatti su allevamenti, colture e sicurezza stradale. quibrescia.it

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