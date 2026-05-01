Goti doppio impegno Al ’Casadio’ c’è il Ronchi

A Godo, il campo 'Casadio' torna ad accogliere le partite di baseball con la quinta giornata della serie A Silver. La squadra locale affronta il doppio impegno in questa occasione, mentre sul campo si preparano le squadre coinvolte. La manifestazione coinvolge diverse formazioni e si svolge nel rispetto del calendario stabilito, con attenzione alle gare che si svolgono in questa fase della stagione.

Si riaprono i battenti del ’Casadio’ di Godo per la 5ª giornata della serie A Silver di baseball: la formazione locale affronta Ronchi con il solito doppio impegno alle ore 15 e alle 20, con la partita serale nella quale non ci sono vincoli per i lanciatori, dunque possono essere impegnati quelli di formazione italiana, come gli stranieri. Ronchi, al momento, è al terzo posto in classifica, alle spalle dell’imbattuta capolista Verona e della Sambonifacese. Per la squadra di Ronchi dei Legionari, 6 vittorie e 2 sconfitte: gli ultimi due successi lo scorso fine settimana, nel derby friulano, giocato tra le mura amiche, contro Buttrio. Nella...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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