Judo | a Pordenone doppio impegno con il kata europeo e nazionale

Sabato 14 febbraio, il tatami di Pordenone si riempie per un grande appuntamento internazionale. L’EJU Kata Tournament porta in città judoka da tutta Europa, pronti a sfidarsi nel campionato europeo e nazionale di kata. È un evento che ogni anno richiama l’attenzione di appassionati e atleti, e questa volta non fa eccezione. La città si prepara a vivere una giornata di confronti tecnici e spettacolo nel mondo del judo.

Sabato 14 febbraio 2026 il tatami di Pordenone ospita l'EJU Kata Tournament, gara internazionale che da anni rappresenta un punto fermo nel calendario europeo della specialità. Si tratta del primo appuntamento EJU (European Judo Union) della stagione dedicato esclusivamente al kata, disciplina che mette al centro precisione tecnica, controllo ed esecuzione formale. Un evento ormai tradizionale per la città friulana, che nel tempo è diventata riferimento stabile per questa competizione. L'Italia si presenta con oltre quaranta coppie iscritte, chiamate a confrontarsi con atleti provenienti da più di dieci nazioni europee.

