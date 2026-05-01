Goretzka Juventus testa a testa con il Milan per il centrocampista tedesco I bianconeri non sono convinti | il motivo

La Juventus e il Milan sono entrambe interessate a Goretzka, centrocampista tedesco, in una trattativa che tiene banco nei giorni recenti. Tuttavia, i dirigenti bianconeri non hanno ancora deciso di avanzare un’offerta concreta, a differenza del club rossonero. La questione riguarda principalmente le valutazioni economiche e le strategie di mercato delle due squadre. Attualmente, non ci sono notizie di un accordo imminente tra le parti.

di Francesco Spagnolo Goretzka Juventus, al momento l’ingaggio non sta portando i bianconeri ad affondare il colpo per il centrocampista tedesco. Le ultime. Il calciomercato estivo si preannuncia rovente, specialmente per quanto riguarda i parametri zero di lusso che possono spostare gli equilibri della Serie A. Al centro dei desideri delle grandi sorelle del nostro campionato c’è Leon Goretzka, centrocampista tedesco in uscita dal Bayern Monaco. L’esperto di mercato Fabrizio Romano, intervenendo sul suo canale YouTube, ha fatto luce sulla situazione del nazionale tedesco, sottolineando come il calciatore non sia alla ricerca del contratto più ricco, quanto piuttosto di un progetto tecnico ambizioso.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Goretzka Juventus, testa a testa con il Milan per il centrocampista tedesco. I bianconeri non sono convinti: il motivo Notizie correlate Goretzka Juventus, prosegue il testa a testa con il Milan per il tedesco. Il calciatore ha preso una decisionedi Francesco SpagnoloGoretzka Juventus, i bianconeri restano interessati al centrocampista tedesco. Goretzka Juve, il Milan prova il sorpasso sui bianconeri: ecco l’offerta messa sul piatto per il centrocampista tedescodi Angelo CiarlettaGoretzka Juve, il Milan prova il sorpasso sulla Vecchia Signora: ecco l’offerta messa sul piatto per il centrocampista tedesco La... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Milan in contatto da tempo con Goretzka: Fabrizio Romano rivela le tempistiche dell'affare; Milan, news di oggi: contatti intensi con Goretzka, Juve su Jashari, Furlani a Milanello; De Sciglio: Vlahovic non era sereno, la testa fa tanto. Al Milan serve esperienza, Goretzka perfetto; Sorloth e Goretzka, il Milan accelera per due obiettivi importanti di mercato: le ultime. Duello fra Milan e Juventus per Goretzka: le ultime novità sul futuro del tedescoFabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ha parlato del futuro di Leon Goretzka che a fine stagione lascerà il Bayern Monaco a parametro zero: Posso dirvi che Goretzka, da quello che ... tuttojuve.com Juve grande colpo a centrocampo: altro che Silva o GoretzkaDietro i nomi di Bernardo Silva e Lion Goretzka la Juventus starebbe pensando a un altro colpo che stuzzica ancora di più la fantasia. juvelive.it #Goretzka #Juventus Testa a testa con il #Milan - facebook.com facebook #Llorente a TS: “Milan-Juve finirà 0-1 gol di Conceicao. #Goretzka più utile al Milan. Alla #Juventus serve un bomber da 20 gol: #Lewandowski sarebbe perfetto, un colpo alla Tevez. Terrei #Vlahovic. #Yildiz diventerà un top player. #Leao talento incredibile m x.com