Il centrocampista tedesco è al centro di un confronto tra due club italiani, con la Juventus ancora interessata a portarlo in squadra. Tuttavia, al momento, il Milan mantiene una posizione di vantaggio nella trattativa. Il calciatore ha recentemente comunicato una scelta, influenzando le dinamiche tra le società coinvolte. La situazione rimane in evoluzione, con i prossimi giorni che potrebbero chiarire il futuro del giocatore.

di Francesco Spagnolo Goretzka Juventus, i bianconeri restano interessati al centrocampista tedesco. Ma il Milan ad oggi gode di una posizione di vantaggio. Il calciomercato entra nel vivo e, secondo le ultime indiscrezioni riportate dalla Gazzetta dello Sport, si profila un duello di mercato ad altissima quota tra le big della Serie A. Al centro della scena c’è Leon Goretzka, centrocampista tedesco in rotta con il Bayern Monaco. Il centrocampista tedesco è considerato ormai in uscita dal Bayern Monaco, con il quale il rapporto sembra essere arrivato ai titoli di coda. La vera opportunità di mercato risiede nella scadenza del suo accordo, che apre la strada a un possibile arrivo a parametro zero.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Goretzka Juventus, prosegue il testa a testa con il Milan per il tedesco. Il calciatore ha preso una decisione

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