Goretzka Juve il Milan prova il sorpasso sui bianconeri | ecco l’offerta messa sul piatto per il centrocampista tedesco

Il club rossonero ha presentato un’offerta per il centrocampista tedesco, cercando di superare la proposta arrivata dalla Juventus. La trattativa riguarda un possibile trasferimento del giocatore e si registra un confronto tra le due società per aggiudicarsi il calciatore. Nessuna decisione ufficiale è ancora stata comunicata, e le parti continuano a trattare per definire i dettagli dell’accordo.

di Angelo Ciarletta Goretzka Juve, il Milan prova il sorpasso sulla Vecchia Signora: ecco l’offerta messa sul piatto per il centrocampista tedesco. La Juve incrocia nuovamente il cammino del Milan non solo nella corsa alla zona Champions, ma anche nelle strategie di rafforzamento della rosa. Secondo La Gazzetta dello Sport, l’ultimo terreno di scontro tra i due club riguarda la mediana, con un obiettivo comune di altissimo profilo che si libererà a titolo gratuito nella prossima sessione estiva. MERCATO JUVE LIVE Il nome caldo è quello di Leon Goretzka, attualmente in forza al Bayern Monaco. Il calciatore andrà in scadenza di contratto a giugno e rappresenta un’occasione di mercato imperdibile.🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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