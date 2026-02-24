Ricerca google e mappe con modalità ia permettono di prenotare servizi sui siti wix

Google ha integrato le sue funzioni di ricerca e mappe con l’intelligenza artificiale, permettendo agli utenti di prenotare servizi Wix direttamente dai risultati. Questa novità nasce dall’accordo tra le due aziende, che mira a semplificare le prenotazioni online per attività locali. Quando si cerca un servizio, come un appuntamento o una lezione, le opzioni di Wix Bookings appaiono immediatamente nelle mappe e nei risultati di ricerca. La funzione si rivolge a utenti e commercianti che vogliono ottimizzare la presenza digitale.

accordo strategico tra Wix e Google consente di portare i servizi di Wix Bookings direttamente nei risultati di ricerca, nelle mappe e nelle modalità di interazione basate sull’ intelligenza artificiale di Google. Questa integrazione mira a facilitare la ricerca, la disponibilità e la prenotazione di appuntamenti senza uscire dall’interfaccia di Google, con un impatto immediato sulla conversione. integrazione wix bookings con google search e google maps. Grazie all’accordo, i servizi, i prezzi e la disponibilità in tempo reale di Wix Bookings diventano visibili direttamente su Google Search e Google Maps, con una futura estensione anche alle modalità di conversazione guidate dall’IA di Google, alimentate da Gemini. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

