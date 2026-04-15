Google I O 2026 | Android 17 guida la rivoluzione tra IA e nuovi device

Il Google IO 2026 si terrà il 19 e il 20 maggio a Mountain View, attirando sviluppatori e aziende del settore tecnologico. Durante l’evento verranno presentate nuove versioni di Android, tra cui Android 17, e saranno illustrate innovazioni nel campo dell’intelligenza artificiale e dei dispositivi hardware. L’evento si svolge in un momento di grande attenzione sui progressi tecnologici e sulle potenzialità delle nuove soluzioni digitali.

Il 19 e il 20 maggio prossimi, Mountain View diventerà l’epicentro dello sviluppo tecnologico globale con il Google IO 2026, un appuntamento che promette di ridefinire i confini tra hardware e intelligenza artificiale. La conferenza, che vedrà l’apertura del keynote dalle 10:00 alle 11:45 locali (quindi tra le 19:00 e le 20:45 segue dall’Italia), non si limiterà a presentare nuovi software, ma delineerà una strategia integrata dove Android 17 fungerà da motore per un ecosistema sempre più fluido e distribuito. L’evoluzione di Android 17 e la sfida della continuità tra dispositivi. Mentre gli sviluppatori attendono con impazienza il programma...🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Google I/O 2026: Android 17 guida la rivoluzione tra IA e nuovi device 96 Ways to Improve Your Life From Billionaires, Entrepreneurs & Productivity Experts Android xr: come funzionerà secondo la guida di design di google per occhiali con iaQuesto testo sintetizza le indicazioni di Google relative agli occhiali tecnologici Android XR, evidenziando due formati principali, le modalità di... IA, reti e nuovi device, cosa aspettarsi dal MWC 2026AGI - Il Mobile World Congress (MWC) di Barcellona torna dal 2 al 5 marzo 2026 alla Fira Gran Via di L’Hospitalet e lo fa con un’edizione...