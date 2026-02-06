Patrick Reed si conferma in testa al Qatar Masters di Doha. Dopo aver concluso il secondo giro da solo, l’americano ha mantenuto il vantaggio con un -5 e si prepara a giocarsi la vittoria. De Leo e Migliozzi sono nelle posizioni alte della classifica, pronti a dare battaglia.

Si è concluso il secondo giro del Qatar Masters a Doha. E a comandare tutto è di nuovo Patrick Reed, stavolta da solo: l’americano stavolta gira in -5, ma tanto gli basta per restare davanti alla generalità dei golfisti di scena nella capitale qatariota. Per lui un totale di -12 entrando nel fine settimana che si preannuncia, comunque, altamente infuocato. Alle sue spalle lo svedese Joakim Lagergren, che gira in -6 con un eagle e quattro birdie e si trova a un solo colpo da Reed, distanziando della stessa misura il duo al terzo posto, formato dall’ex co-leader, il neozelandese Daniel Hillier, e il sudafricano Richard Sterne. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Golf: Patrick Reed resta leader a metà Qatar Masters. De Leo e Migliozzi in zona alta

