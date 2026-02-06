Golf | Patrick Reed resta leader a metà Qatar Masters De Leo e Migliozzi in zona alta

Da oasport.it 6 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Patrick Reed si conferma in testa al Qatar Masters di Doha. Dopo aver concluso il secondo giro da solo, l’americano ha mantenuto il vantaggio con un -5 e si prepara a giocarsi la vittoria. De Leo e Migliozzi sono nelle posizioni alte della classifica, pronti a dare battaglia.

Si è concluso il secondo giro del Qatar Masters a Doha. E a comandare tutto è di nuovo Patrick Reed, stavolta da solo: l’americano stavolta gira in -5, ma tanto gli basta per restare davanti alla generalità dei golfisti di scena nella capitale qatariota. Per lui un totale di -12 entrando nel fine settimana che si preannuncia, comunque, altamente infuocato. Alle sue spalle lo svedese Joakim Lagergren, che gira in -6 con un eagle e quattro birdie e si trova a un solo colpo da Reed, distanziando della stessa misura il duo al terzo posto, formato dall’ex co-leader, il neozelandese Daniel Hillier, e il sudafricano Richard Sterne. 🔗 Leggi su Oasport.it

golf patrick reed resta leader a met224 qatar masters de leo e migliozzi in zona alta

© Oasport.it - Golf: Patrick Reed resta leader a metà Qatar Masters. De Leo e Migliozzi in zona alta

Approfondimenti su Patrick Reed

Golf: Gregorio De Leo apre da terzo al Qatar Masters, benissimo anche Migliozzi

Gregorio De Leo parte bene al Qatar Masters, aprendo da terzo in classifica.

Golf, Qatar Masters al via da giovedì. Patrick Reed l’uomo da inseguire

Questa settimana il golf torna in Qatar con il Qatar Masters, che inizia giovedì.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Patrick Reed

Argomenti discussi: Patrick Reed lascia il LIV Golf e torna sul PGA Tour.

golf patrick reed restaGolf: Patrick Reed resta leader a metà Qatar Masters. De Leo e Migliozzi in zona altaSi è concluso il secondo giro del Qatar Masters a Doha. E a comandare tutto è di nuovo Patrick Reed, stavolta da solo: l’americano stavolta gira in -5, ma tanto gli basta per restare davanti alla ... oasport.it

Patrick Reed lascia il LIV Golf e torna sul PGA TourPatrick Reed non rinnova con LIV Golf e va verso il PGA Tour. Dopo Koepka, un altro big cambia fronte nella guerra del golf ... golfando.tgcom24.it

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.