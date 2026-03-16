Golf il The Players va a Cameron Young Secondo titolo in carriera per l’americano

Da oasport.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Cameron Young ha vinto il torneo The Players, concluso dopo 72 buche. L’americano, nato nel 1997, ha terminato con un punteggio di -13, davanti a Matt Fitzpatrick. Durante la giornata finale, Young ha segnato un -4, conquistando il suo secondo titolo in carriera. La competizione si è svolta con grande tensione e intensità fino alla fine.

È Cameron Young, al termine di 72 buche di tensione, a trionfare al The Players. Lo statunitense, classe ‘97, ha chiuso davanti a Matt Fitzpatrick con lo score finale di -13 e un risultato, nella giornata finale, di -4. Grazie a questa vittoria, la seconda sul PGA Tour dopo il titolo conquistato l’anno scorso al Wyndham Championship, Young porta a casa 4,5 milioni di dollari e 750 punti FedEx che lo portano direttamente al 2º posto del ranking dietro a Jacob Bridgeman. Dietro a Fitzpatrick, che ha chiuso a -12, Xander Schauffele piazza la sua prima top 3 stagionale con lo score finale di -11. Bene anche lo scozzese Robert MacIntyre che chiude il 5º major, così viene chiamato il The Players, in 4ª piazza a -10 in solitaria. 🔗 Leggi su Oasport.it

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