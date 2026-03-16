Golf il The Players va a Cameron Young Secondo titolo in carriera per l’americano

Cameron Young ha vinto il torneo The Players, concluso dopo 72 buche. L’americano, nato nel 1997, ha terminato con un punteggio di -13, davanti a Matt Fitzpatrick. Durante la giornata finale, Young ha segnato un -4, conquistando il suo secondo titolo in carriera. La competizione si è svolta con grande tensione e intensità fino alla fine.

È Cameron Young, al termine di 72 buche di tensione, a trionfare al The Players. Lo statunitense, classe ‘97, ha chiuso davanti a Matt Fitzpatrick con lo score finale di -13 e un risultato, nella giornata finale, di -4. Grazie a questa vittoria, la seconda sul PGA Tour dopo il titolo conquistato l’anno scorso al Wyndham Championship, Young porta a casa 4,5 milioni di dollari e 750 punti FedEx che lo portano direttamente al 2º posto del ranking dietro a Jacob Bridgeman. Dietro a Fitzpatrick, che ha chiuso a -12, Xander Schauffele piazza la sua prima top 3 stagionale con lo score finale di -11. Bene anche lo scozzese Robert MacIntyre che chiude il 5º major, così viene chiamato il The Players, in 4ª piazza a -10 in solitaria. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Golf, il The Players va a Cameron Young. Secondo titolo in carriera per l’americano Articoli correlati Leggi anche: Golf, arriva il The Players. McIlroy difende il titolo al TPC Sawgrass Leggi anche: Golf, Bridgeman vince il primo titolo in carriera al Genesis Invitational Tutti gli aggiornamenti su The Players Temi più discussi: The Players Championship | Giorno 3 PGA Tour; Golf, arriva il The Players. McIlroy difende il titolo al TPC Sawgrass; The Players: numeri, nervi, Sawgrass; Golf, quartetto in testa al The Players. Scheffler e McIlroy lontani dalla vetta. Golf, il The Players va a Cameron Young. Secondo titolo in carriera per l’americanoÈ Cameron Young, al termine di 72 buche di tensione, a trionfare al The Players. Lo statunitense, classe ‘97, ha chiuso davanti a Matt Fitzpatrick con lo ... oasport.it Golf, quartetto in testa al The Players. Scheffler e McIlroy lontani dalla vettaIl The Players chiude la prima giornata già in maniera egregia. Sono infatti 5 i golfisti assiepati in T1 a quota -5 che hanno dato una bellissima ... oasport.it Fede Valverde’s hat-trick goal. Arda’s reaction The players celebrating Mina Bonino’s happiness x.com Il THE PLAYERS Championship, flagship event del PGA Tour e spesso chiamato “il quinto Major”, torna per la sua 52ª edizione dal 12 al 15 marzo 2026 al leggendario TPC Sawgrass (Stadium Course) di Ponte Vedra Beach, in Florida. Un field d’élite con 123 - facebook.com facebook