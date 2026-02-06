Golf Gotterup è il migliore al termine del primo round del Phoenix Open

Al termine del primo giro del Phoenix Open, Gotterup si prende la vetta. Il golfista svedese ha iniziato la competizione con un ottimo score, mettendosi in prima posizione davanti agli altri concorrenti. La sfida continua, e i giocatori sono già pronti a dare il massimo per salire in classifica nella seconda giornata.

I golfisti del PGA Tour avviano un nuovo fine settimana di gare dando il via al Phoenix Open (montepremi 9.6 milioni di dollari). E’ terminato infatti il primo round delle kermesse dell’Arizona con Chris Gotterup al comando della leaderboard. L’americano guida con lo score di -8 (63 colpi) grazie ad una tornata priva di bogey nella quale ha centrato 6 birdie ed un eagle al par 5 della buca 13. Per il battistrada due lunghezze di margine sull’inglese Matt Fitzpatrick In terza posizione con il punteggio di -5 troviamo un quartetto composto dal danese Nicolai Hojgaard, e dagli americani Micheal Thorbjornsen, Piercesoon Coody e Sam Stevens. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Golf, Gotterup è il migliore al termine del primo round del Phoenix Open Approfondimenti su Gotterup PhoenixOpen Golf, Jamieson e Jarvis appaiati al comando del Mauritius Open dopo il primo round Il Mauritius Open apre le sfide del DP World Tour per l’ultimo evento dell’anno. Golf, Neergaard-Petersen allunga ad un round dal termine dell’Australian Open Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Gotterup PhoenixOpen Argomenti discussi: Golf: al Farmers Insurance Open il ritorno di Brooks Koepka tema numero uno; Golf Look: ritorno del PGA Tour di Brooks Koepka; LPGA inizia il ’26 con TOC; Anteprima TGL Match 7: Glover farà il debutto stagionale per l’imbattuto Drive contro Jupiter Hyperlinks; Takeaways TGL: Jupiter Hyperlinks sconvolge Atlanta per una lunga sbandata. Golf, Gotterup è il migliore al termine del primo round del Phoenix OpenI golfisti del PGA Tour avviano un nuovo fine settimana di gare dando il via al Phoenix Open (montepremi 9.6 milioni di dollari). E' terminato infatti il ... oasport.it Golf: al Farmers Insurance Open il ritorno di Brooks Koepka tema numero unoC'è poco da girarci intorno: al Farmers Insurance Open il tema più importante riguarda il ritorno di Brooks Koepka, che ha sostanzialmente dominato i temi ... oasport.it Il WM Phoenix Open accende il PGA Tour nel deserto dell’Arizona: al TPC Scottsdale tornano Scottie Scheffler (vincitore 2022), Brooks Koepka (2015 e 2021), Xander Schauffele, Viktor Hovland e 11 dei top-20 mondiali. Il celebre “Coliseum” alla 16 e tempera facebook Il WM Phoenix Open accende il PGA Tour nel deserto dell’Arizona: al TPC Scottsdale tornano Scottie Scheffler (vincitore 2022), Brooks Koepka (2015 e 2021), Xander Schauffele, Viktor Hovland e 11 dei top-20 mondiali. Il celebre “Coliseum” alla 16 e tempera x.com

