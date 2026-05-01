Gold Award 2026 a Martinelli Luce Sul podio a Berlino con tre creazioni

Martinelli Luce ha ottenuto il premio IF Gold Award 2026 durante un evento a Berlino. La società si è distinta con tre delle sue creazioni, che sono state premiate sul palco tra le altre proposte in concorso. La cerimonia si è svolta in Germania, alla presenza di rappresentanti di vari settori legati al design e all’illuminazione. La vittoria conferma il riconoscimento internazionale per le realizzazioni dell’azienda.

Un’eccellenza universalmente conosciuta come tale. Martinelli Luce ha ricevuto il premio IF Gold Award a Berlino. Riconoscimento internazionale assegnato a una selezione di prodotti da 50 Paesi, e di ogni settore, tra cui architettura, arredo, elettrodomestici, telefonia, luce. A ricevere il riconoscimento la titolare, l’imprenditrice Emiliana Martinelli. Il premio è andato a Grammoluce. Disegnata da Studio Habits e Min Dong, è una lampada da tavolo del 2025 che rivoluziona l’idea di interazione con la luce. E’ “viva“, capace di cambiare con chi la usa, in un dialogo continuo tra forma, peso e luce. In realtà Martinelli Luce è stata...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Gold Award 2026 a Martinelli Luce. Sul podio a Berlino con tre creazioni Notizie correlate SocialStation, da Napoli a Bergamo sul podio degli Award di Feexpo 2026La risposta alla distanza digitale? L’incontro reale, supportato dall’intelligenza artificiale. Jole Galli sul podio in Coppa del Mondo! Tomasoni in luce a Craigleith, Deromedis out. Howden ipoteca la SferaJole Galli ha conquistato un bel terzo posto a Craigleith (Canada), dove è andata in scena la quartultima gara della Coppa del Mondo di skicross,... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Vinitaly Design Award 2026: Amaro Cheers conquista il Gold Award; Gold Award 2026 a Martinelli Luce. Sul podio a Berlino con tre creazioni; CineEurope 2026, tra i premiati ai Gold Awards anche Tomaso Quilleri; Tomaso Quilleri e il Regno del Cinema premiati ai CineEurope Gold Awards. Gold Award 2026 a Martinelli Luce. Sul podio a Berlino con tre creazioniEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... lanazione.it , Presidente ANEC lombarda e Vice Presidente ANEC Nazionale, è tra i premiati dei UNIC e Film Expo Group hanno annunciato i vincitori della nona edizione dei CineEurope Gold Awards 2 - facebook.com facebook