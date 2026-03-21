Jole Galli si è piazzata terza a Craigleith, in Canada, durante la penultima tappa della Coppa del Mondo di skicross. Tomasoni ha ottenuto un piazzamento positivo nella stessa gara, mentre Deromedis non ha preso parte alla competizione. Howden, invece, ha consolidato la sua leadership nella classifica generale della Sfera. La gara di skicross a Craigleith ha visto anche la partecipazione di altri atleti di rilievo.

Jole Galli ha conquistato un bel terzo posto a Craigleith (Canada), dove è andata in scena la quartultima gara della Coppa del Mondo di skicross, disciplina dello sci freestyle che ha regalato grandi emozioni anche alle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. La livignasca non è partita benissimo sulle strutture iniziali, ma nel secondo intermedio è riuscita a sopravanzare la svizzera Saskja Lack e si è garantita il risultato di spessore nelle ultime battute di questa stagione. La 30enne ha festeggiato il decimo podio in carriera nel massimo circuito internazionale itinerante: tre vittorie, due secondi posti, cinque terze piazze. Quella odierna è la quarta gioia stagionale per l’azzurra: prima dei Giochi vinse gara-1 in Val di Fassa e poi fu terza in gara-2, mentre nove giorni fa chiuse in terza posizione la prova a Montafon. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jole Galli sul podio in Coppa del Mondo! Tomasoni in luce a Craigleith, Deromedis out. Howden ipoteca la Sfera

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