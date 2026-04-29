La Global Sumud Flotilla è stata intercettata nelle vicinanze di Creta, dove le imbarcazioni sono state circondate da navi militari israeliane. Al momento, la situazione rimane sotto controllo e non sono stati forniti ulteriori dettagli sull'evoluzione dell'evento. La flottiglia, composta da diverse barche, si trovava nella zona quando è stato avvistato il dispositivo militare israeliano. La notizia è stata confermata da fonti ufficiali coinvolte nell'operazione.

La Global Sumud Flotilla dice che delle imbarcazioni militari che si sono auto-identificate come israeliane hanno intercettato alcune navi della nuova missione partita domenica 26 aprile dalla Sicilia verso la Striscia di Gaza. Le barche della spedizione si trovano ora in acque internazionali e stavano per entrare in acque greche. La Sumud Flotilla dice anche che contro le barche intercettate sono stati puntati dei laser e delle armi e che alle persone a bordo è stato ordinato di spostarsi a prua e di mettersi a quattro zampe. Le comunicazioni di alcune imbarcazioni sono state interrotte. Il quotidiano Times of Israel, citando fonti di sicurezza, scrive che la marina israeliana ha iniziato a intercettare gli attivisti diretti verso la Striscia di Gaza.🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - La Global Sumud Flotilla è stata intercettata vicino a Creta

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