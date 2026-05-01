Recentemente sono stati discussi vari integratori che potrebbero aiutare a mantenere stabile l’insulina e la glicemia. Secondo il dottor Sorrentino, alcuni di questi prodotti possono sostenere il controllo dei livelli di zucchero nel sangue. Questi integratori vengono spesso utilizzati come complemento a una dieta equilibrata e a uno stile di vita attivo. La scelta di integrare con determinati prodotti viene fatta sulla base di studi e raccomandazioni specifiche.

Mantenere stabile la glicemia non significa solo evitare picchi di zucchero nel sangue, ma preservare un equilibrio delicato che coinvolge direttamente l’insulina e, con essa, l’intero metabolismo. Quando questo meccanismo funziona correttamente il corpo riesce a gestire l’energia in modo efficiente, quando questo si altera, invece, possono comparire condizioni come l’insulino-resistenza. Questi squilibri sono sempre più frequenti, e non sempre facili da individuare, per questo la giusta attenzione alla glicemia e all’insulina e corretta alimentazione possono essere fondamentali per prevenire il diabete di tipo 2, come spiega il dottor Sacha Sorrentino, biologo nutrizionista: “Il rapporto tra glicemia e insulina è fondamentale per il corretto funzionamento del metabolismo.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Glicemia: i 6 integratori che possono mantenere in equilibrio l’insulina

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