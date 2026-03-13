Nella Giornata mondiale del sonno, un’esperta in endocrinologia ricorda che un riposo adeguato è essenziale per mantenere sotto controllo i livelli di glicemia e insulina. La specialista sottolinea come il sonno influenza direttamente il funzionamento del metabolismo e il benessere generale. La giornata serve anche a sensibilizzare sull’importanza di dormire bene per la salute a lungo termine.

Dormire poco o male non provoca soltanto stanchezza o difficoltà di concentrazione. Può influenzare in modo diretto anche la glicemia, la sensibilità all’insulina e quindi la salute metabolica. È un aspetto spesso sottovalutato, ma oggi sempre più studi dimostrano quanto il sonno rappresenti uno dei pilastri della prevenzione cardiometabolica. In occasione della Giornata mondiale del sonno, Medikea ha realizzato per Gazzetta Active un approfondimento con gli esperti che ricordano che il riposo notturno non è solo un momento di recupero energetico, ma una fase biologica essenziale per l’equilibrio ormonale, la regolazione dell’infiammazione e il metabolismo del glucosio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Perché dormire bene aiuta a controllare glicemia e insulina

