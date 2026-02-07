Panieri e l’appoggio della Regione | Vogliono mantenere l’equilibrio
La polemica sulla nuova classificazione dei Comuni montani accende gli animi in politica locale. Da una parte, ci sono chi, come Panieri, sostiene che ci siano interessi a mantenere l’equilibrio, dall’altra, le reazioni si fanno sentire tra chi vede in questa decisione un rischio di svantaggi. La questione divide i rappresentanti del territorio, mentre si aspetta una soluzione che possa accontentare tutti.
Reazioni contrapposte, e non poteva essere altrimenti, per gli esponenti della politica locale sul tema della nuova classificazione dei Comuni montani. Per il presidente del Circondario Marco Panieri, alla guida anche di Anci Emilia-Romagna: "Le aperture ottenute per migliorare il testo di legge vanno riconosciute e valorizzate perché hanno consentito di correggere un’impostazione iniziale che avrebbe prodotto effetti ancora più penalizzanti per molti territori – ha commentato –. Resta, tuttavia, un quadro complessivamente critico per alcuni Comuni che continuano a vivere una condizione di fragilità strutturale con il rischio di subire contraccolpi sul piano delle risorse e dei servizi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Approfondimenti su Panieri Regione
Ucraina, niente colpi di testa. Gli Usa vogliono mantenere il dialogo con la Russia
Pensione a 70 anni per salvare il welfare, per mantenere il sistema in equilibrio sarà necessario posticipare l'uscita
Ultime notizie su Panieri Regione
Argomenti discussi: Panieri e l’appoggio della Regione: Vogliono mantenere l’equilibrio; Elezioni, Panieri ben coperto al centro, un po’ meno a sinistra.
Questa mattina in vicolo Giudei, è stata deposta una corona presso la lapide che ricorda le persecuzioni razziali. Hanno partecipato il sindaco Marco Panieri, i componenti della Giunta e le autorità civili, militari e facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.