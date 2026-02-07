La polemica sulla nuova classificazione dei Comuni montani accende gli animi in politica locale. Da una parte, ci sono chi, come Panieri, sostiene che ci siano interessi a mantenere l’equilibrio, dall’altra, le reazioni si fanno sentire tra chi vede in questa decisione un rischio di svantaggi. La questione divide i rappresentanti del territorio, mentre si aspetta una soluzione che possa accontentare tutti.

Reazioni contrapposte, e non poteva essere altrimenti, per gli esponenti della politica locale sul tema della nuova classificazione dei Comuni montani. Per il presidente del Circondario Marco Panieri, alla guida anche di Anci Emilia-Romagna: "Le aperture ottenute per migliorare il testo di legge vanno riconosciute e valorizzate perché hanno consentito di correggere un’impostazione iniziale che avrebbe prodotto effetti ancora più penalizzanti per molti territori – ha commentato –. Resta, tuttavia, un quadro complessivamente critico per alcuni Comuni che continuano a vivere una condizione di fragilità strutturale con il rischio di subire contraccolpi sul piano delle risorse e dei servizi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Panieri e l’appoggio della Regione: "Vogliono mantenere l’equilibrio"

