Le ATP Finals in chiaro non si vedranno più sulla Rai | i diritti TV del torneo vanno a Mediaset

Da il 2026, le ATP Finals non saranno più in diretta su Rai, ma solo su Mediaset. L’accordo tra le due aziende è stato firmato, e i diritti TV del torneo passano alla rete privata. La Rai perde così una delle sue principali trasmissioni sportive, mentre Mediaset si assicura un appuntamento fisso con il grande tennis internazionale. La decisione segna una svolta importante nel panorama televisivo italiano, che dovrà abituarsi a seguire le finali in modo diverso.

