Le ATP Finals in chiaro non si vedranno più sulla Rai | i diritti TV del torneo vanno a Mediaset
Da il 2026, le ATP Finals non saranno più in diretta su Rai, ma solo su Mediaset. L’accordo tra le due aziende è stato firmato, e i diritti TV del torneo passano alla rete privata. La Rai perde così una delle sue principali trasmissioni sportive, mentre Mediaset si assicura un appuntamento fisso con il grande tennis internazionale. La decisione segna una svolta importante nel panorama televisivo italiano, che dovrà abituarsi a seguire le finali in modo diverso.
Accordo raggiunto tra Mediaset e ATP: dal 2026 i diritti TV in chiaro delle ATP Finals lasciano la Rai. Intesa di almeno tre anni, mentre il torneo resterà in Italia fino al 2030 e Torino prova a blindare la sede oltre il 2026.🔗 Leggi su Fanpage.it
