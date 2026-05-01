Gli ex voto nella Cripta della Basilica di Santa Maria Maggiore di Siponto
Nella cripta della Basilica di Santa Maria Maggiore di Siponto sono conservati diversi ex voto, testimonianze lasciate dai fedeli per ringraziare o chiedere grazie. Questi oggetti, collocati in vari punti della cripta, sono stati studiati e catalogati nel corso di recenti interventi di conservazione. La presenza degli ex voto risale a periodi storici che vanno dal XVI secolo a oggi, riflettendo la tradizione di affidarsi alla fede in momenti di bisogno o gratitudine.
Col termine ex voto, si intende, in generale, un dono fatto ad un santo o alla Madonna per ringraziare di un beneficio ricevuto: sono testimonianze di fede e documenti di storia e di costume e rappresentano l’espressione più antica e anche attuale dell’invisibile filo che lega l’uomo al soprannaturale. Anche nell’antichità, Greci (famose le Pinakes di Locri, la mia città natale (tavolette votive dedicate a Persephone) e Romani, Ebrei, Egizi e Arabi solevano offrire ex voto alle loro divinità. Il Cristianesimo ha ereditato l’uso e lo ha trasmesso fino a noi arricchendolo di profondi significati. La tipologia degli ex voto è molto varia: va...🔗 Leggi su Ilsipontino.net
Notizie correlate
Leggi anche: Le misteriose energie nella Cripta della Basilica di Santa Maria Maggiore di Siponto
Le epigrafi nella Basilica di Santa Maria Maggiore di SipontoAlcune di esse sono funerarie, altre invece celebrative , come quella del pilastro interno di destra recante la notizia della riconsacrazione...
Aggiornamenti e contenuti dedicati
Le misteriose energie nella cripta della Basilica di S. Maria Maggiore di SipontoQuesto è un mio articolo del 2014. Quando insieme ad altri volontari scelti dal Rettore, per 15 anni abbiamo tenuto dignitosamente e sempre aperti i tre gioielli del complesso di Santa Maria: la chie ... manfredonianews.it
BASILICA SIPONTO Le misteriose energie nella cripta della Basilica di S.Maria Maggiore di SipontoAl visitatore attento della Basilica di Siponto, non sfuggono i disegni geometrici del pavimento della Cripta, ormai quasi distrutto al 60% e bisognoso di urgenti recuperi che speriamo siano compresi ... statoquotidiano.it