Nella cripta della Basilica di Santa Maria Maggiore di Siponto sono conservati diversi ex voto, testimonianze lasciate dai fedeli per ringraziare o chiedere grazie. Questi oggetti, collocati in vari punti della cripta, sono stati studiati e catalogati nel corso di recenti interventi di conservazione. La presenza degli ex voto risale a periodi storici che vanno dal XVI secolo a oggi, riflettendo la tradizione di affidarsi alla fede in momenti di bisogno o gratitudine.

Col termine ex voto, si intende, in generale, un dono fatto ad un santo o alla Madonna per ringraziare di un beneficio ricevuto: sono testimonianze di fede e documenti di storia e di costume e rappresentano l’espressione più antica e anche attuale dell’invisibile filo che lega l’uomo al soprannaturale. Anche nell’antichità, Greci (famose le Pinakes di Locri, la mia città natale (tavolette votive dedicate a Persephone) e Romani, Ebrei, Egizi e Arabi solevano offrire ex voto alle loro divinità. Il Cristianesimo ha ereditato l’uso e lo ha trasmesso fino a noi arricchendolo di profondi significati. La tipologia degli ex voto è molto varia: va...🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Gli ex voto nella Cripta della Basilica di Santa Maria Maggiore di Siponto

Notizie correlate

Leggi anche: Le misteriose energie nella Cripta della Basilica di Santa Maria Maggiore di Siponto

Le epigrafi nella Basilica di Santa Maria Maggiore di SipontoAlcune di esse sono funerarie, altre invece celebrative , come quella del pilastro interno di destra recante la notizia della riconsacrazione...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Le misteriose energie nella cripta della Basilica di S. Maria Maggiore di SipontoQuesto è un mio articolo del 2014. Quando insieme ad altri volontari scelti dal Rettore, per 15 anni abbiamo tenuto dignitosamente e sempre aperti i tre gioielli del complesso di Santa Maria: la chie ... manfredonianews.it

BASILICA SIPONTO Le misteriose energie nella cripta della Basilica di S.Maria Maggiore di SipontoAl visitatore attento della Basilica di Siponto, non sfuggono i disegni geometrici del pavimento della Cripta, ormai quasi distrutto al 60% e bisognoso di urgenti recuperi che speriamo siano compresi ... statoquotidiano.it