Le epigrafi nella Basilica di Santa Maria Maggiore di Siponto

Nella Basilica di Santa Maria Maggiore di Siponto sono presenti diverse epigrafi che decorano gli ambienti sacri. Queste iscrizioni, incise su pietra, forniscono informazioni e dettagli su variazioni storiche e religiose della chiesa. Alcune di esse sono state riscoprite durante recenti interventi di restauro, mentre altre erano già conosciute dagli studiosi. Le epigrafi rappresentano testimonianze dirette del passato della basilica.

Alcune di esse sono funerarie, altre invece celebrative, come quella del pilastro interno di destra recante la notizia della riconsacrazione della Chiesa da parte dell'allora Arcivescovo Vincenzo Maria Orsini nell'anno 1675. Questa epigrafe ci dice che lo stesso Arcivescovo, consacrò anche l'Altare Maggiore in onore di Santa Maria Maggiore di Siponto e pose sotto di esso le Reliquie di due Martiri : Benvenuto e Cesario.Per questo anniversario lo stesso Arcivescovo concedeva ai fedeli che avessero visitato la chiesa cento giorni di indulgenza in forma consueta. Un'altra epigrafe, posta sopra l'ingresso della Cripta e datata 1708 ci informa delle riparazioni della chiesa e della donazione di una nuova campana.