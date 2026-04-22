Le misteriose energie nella Cripta della Basilica di Santa Maria Maggiore di Siponto

Una recente scoperta ha attirato l’attenzione sulla Cripta della Basilica di Santa Maria Maggiore di Siponto, situata in Puglia. Durante lavori di ristrutturazione, sono state riscontrate anomalie nelle energiche sensazioni percepite da alcuni operai e visitatori, senza che siano state identificate cause fisiche o scientifiche precise. Le autorità competenti hanno avviato approfondimenti per analizzare queste manifestazioni, che si presentano come sensazioni di presenza e vibrazioni inspiegabili.

LE MISTERIOSE “ENERGIE“ NELLA CRIPTA DELLA BASILICA DI S.MARIA MAGGIORE DI SIPONTO “Al visitatore attento della Basilica di Siponto, non sfuggono i disegni geometrici del pavimento della Cripta, ormai quasi distrutto al 60% e bisognoso di urgenti recuperi che speriamo siano compresi nei lavori di restauro generale previsti e quasi imminenti.. Ho visto visitatori tedeschi e francesi che si soffermano, e uno per uno, cercano, posizionandosi all’interno di queste geometrie un punto particolare e, dopo averlo individuato, se sono in gruppo, si pongono attorno ad esso e quindi cantano inni sacri o pregano.🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Le misteriose energie nella Cripta della Basilica di Santa Maria Maggiore di Siponto Notizie correlate Le epigrafi nella Basilica di Santa Maria Maggiore di SipontoAlcune di esse sono funerarie, altre invece celebrative , come quella del pilastro interno di destra recante la notizia della riconsacrazione... Basilica di Santa Maria Maggiore di Siponto: una antica lapide funeraria viene alla luceUn nuovo ambiente e una lapide funeraria sono state scoperte al di sotto del pavimento della Cripta di S. Tutti gli aggiornamenti Le spoglie di San Francesco tornate nella cripta della BasilicaDopo un mese di ostensione, le spoglie di San Francesco sono tornate nell'urna che le conserva nella cripta della Basilica inferiore a lui dedicata. Ad accompagnarle in processione i frati del Sacro ... ansa.it Assisi, le spoglie di San Francesco tornate nella cripta della BasilicaAprile è il mese in cui la lettura smette di essere rifugio e diventa attraversamento. Le novità editoriali non consolano, ma ... quotidiano.net