Zrinjski Mostar-Crystal Palace Conference League 19-02-2026 ore 18 | 45 | formazioni quote pronostici Trasferta bosniaca per gli Eagles di Glasner
Il Crystal Palace di Glasner affronta lo Zrinjski Mostar nella partita di playoff della Conference League, dopo aver mancato la qualificazione diretta agli ottavi. La squadra inglese, considerata tra le favorite del torneo, si trova a dover superare la trasferta bosniaca per passare il turno. La sfida si gioca il 19 febbraio alle 18:45, e i padroni di casa puntano a sfruttare il calore del pubblico per sorprendere gli avversari. La partita si preannuncia combattuta e ricca di emozioni.
Il Crystal Palace di Glasner è il grande favorito alla vittoria della Conference League, eppure non è riuscito a qualificarsi direttamente agli ottavi e dovrà passare dal playoff contro i bosniaci dello Zrinjski Mostar. I Plemi?i vengono da 3 campionati vinti nelle ultime 4 stagioni, e hanno agguantato la qualificazione grazie alla differenza reti e alla vittoria per 5 a 0 sul Lincoln. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Zrinjski Mostar-Crystal Palace (Conference League, 19-02-2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici
