L’allenatore della squadra ha espresso apprezzamenti per il successo della Fiorentina contro il Palace, sottolineando che la vittoria è arrivata grazie a una prestazione convincente. Ha aggiunto che i Eagles avrebbero potuto segnare anche il quarto gol, ma alla fine il risultato è rimasto invariato. La partita si è conclusa con un risultato favorevole alla squadra ospite, lasciando spazio a commenti positivi per quanto mostrato in campo.

2026-04-10 00:21:00 Ci sono conferme! Abbiamo tradotto per voi questo articolo dall’ottimo sito 101greatgoals: Giovedì il Crystal Palace di Oliver Glasner ha vinto 3-0 contro gli avversari italiani Il Crystal Palace ha prodotto una prestazione dominante all’andata battendo la Fiorentina 3-0 a Selhurst Park e ottenendo un vantaggio dominante nel ritorno dei quarti di finale di Conference League della prossima settimana a Firenze. Jean-Philippe Mateta sblocca la situazione dal dischetto al 24?, il suo primo gol da Capodanno, prima che Tyrick Mitchell raddoppi appena sette minuti più tardi. Ismaila Sarr ha messo tutto in risalto durante il recupero per mandare il Palace al ritorno con il massimo comfort offerto dalla concorrenza. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - Glasner elogia il Palace per la vittoria della Fiorentina e afferma che gli Eagles “avrebbero potuto segnare il quarto”

Glasner afferma che il Man Utd ha ottenuto il “bonus Old Trafford” dopo che il Palace da 10 uomini è stato sconfitto2026-03-01 22:00:00 Notizia fresca fresca direttamente dall’autorevole fonte 101 greatgoals.

Zrinjski Mostar-Crystal Palace (Conference League, 19-02-2026 ore 18:45): formazioni, quote, pronostici. Trasferta bosniaca per gli Eagles di GlasnerIl Crystal Palace di Glasner è il grande favorito alla vittoria della Conference League, eppure non è riuscito a qualificarsi direttamente agli...

Si parla di: Bayer Leverkusen considering Crystal Palace manager Oliver Glasner as a replace for Kasper Hjulmand.

Gotta: Glasner, Wharton e Selhurst Park: vi racconto il Crystal PalaceIl giornalista e grande esperto di calcio inglese Roberto Gotta, intervenuto su Radio Firenzeviola durante Garrisca al Vento, ha parlato così del Crystal Palace: È ... firenzeviola.it

Euforia e turbolenze: il Crystal Palace di Glasner attende la FiorentinaDai trionfi in patria all’Europa: tutto sul Crystal Palace, il prossimo avversario della Fiorentina ai quarti di finale di UEFA Conference League Un club operaio che ha toccato il cielo e ora vuole ... gianlucadimarzio.com