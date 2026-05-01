Giustizia l’ANM teme per gli 8.500 assistenti | rischio per il PNRR

L’Associazione nazionale magistrati ha espresso preoccupazione riguardo alla possibile stabilizzazione di circa 8.500 assistenti giudiziari, chiedendo al ministro della giustizia di intervenire entro il 30 giugno. La richiesta si inserisce nel quadro delle misure attese per il Piano nazionale di ripresa e resilienza, con l’obiettivo di garantire la continuità del servizio giudiziario. Attualmente, il tema riguarda il futuro lavorativo di questi assistenti e le implicazioni legali di una eventuale stabilizzazione.

? Cosa sapere L'ANM chiede al ministro Nordio la stabilizzazione degli 8.500 assistenti giudiziari entro il 30 giugno.. Il cambio di inquadramento rischia di compromettere le riforme finanziate con i fondi PNRR.. Il segretario dell’Associazione nazionale magistrati, Rocco Maruotti, lancia un allarme a Rieti sulla possibile distruzione del percorso di riforma della giustizia avviato con i fondi Pnrr. Il rischio riguarda il destino degli 8.500 assistenti giudiziari assunti a termine, i cui contratti scadranno il 30 giugno, mettendo in discussione la stabilità raggiunta finora nell’ufficio per il processo. La questione si è spostata mercoledì nelle stanze ministeriali, dove l’Anm ha incontrato il ministro Carlo Nordio nel primo confronto successivo al referendum.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Giustizia, l’ANM teme per gli 8.500 assistenti: rischio per il PNRR Notizie correlate 500 ettari a rischio: Forlì teme il sacrificio delle terreUna proposta contenuta nel nuovo Piano di assetto idrogeologico prevede la destinazione di circa cinquecento ettari di territorio forlivese alla... Vincoli idrogeologici, Legacoop teme lo stop allo sviluppo. "A rischio oltre 500 milioni di investimenti"Vetrificare' la Romagna e cioè renderla più fragile, immobile, inadeguata ad affrontare le sfide di una fase economica e sociale complessa, come... Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Penalisti: non spetta all’Anm indicare il perimetro del dibattito sulle riforme; Nordio ci ascolti, così smantella l'unica vera riforma della giustizia: l'allarme dei magistrati sul futuro dei precari del Pnrr; Nordio riapre il confronto con l’Anm tra depenalizzazione e riforme possibili; Carmen Giuffrida: L'Anm vuole farsi la riforma da sola, separare le carriere resta un'esigenza (di F. Olivo). Nordio ci ascolti, così smantella l’unica vera riforma della giustizia: l’allarme dei magistrati sul futuro dei precari del PnrrIntervista al segretario dell'Anm Rocco Maruotti: Gli addetti all'Ufficio per il processo saranno adibiti a mansioni diverse da quelle attuali, privando i giudici di un supporto decisivo ... ilfattoquotidiano.it Caso Minetti, il presidente dell’Anm: Giusto fare chiarezza, attendiamo gli esitiOggi l'incontro al Ministero della Giustizia, tra Carlo Nordio, i rappresentanti dell'Associazione Nazionale Magistrati, Giuseppe Tango, e del Consiglio Nazionale Forense, Francesco Greco ... dire.it IL PESO DELLA GIUSTIZIA Nel 2006 un imprenditore decide di ridare vita a questa splendida villa settecentesca immersa nel verde, ristrutturandola per abitarci insieme alla sua famiglia. Ma il suo progetto andava oltre: nella vasta tenuta immaginava la nascit - facebook.com facebook Grazia a Minetti, Quirinale: "Nuovi accertamenti d'intesa col ministero della Giustizia, attesa per verifiche magistratura" x.com