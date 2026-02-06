Vincoli idrogeologici Legacoop teme lo stop allo sviluppo A rischio oltre 500 milioni di investimenti

Legacoop avverte che i vincoli idrogeologici potrebbero bloccare oltre 500 milioni di investimenti in Romagna. La paura è che si vada a compromettere lo sviluppo economico e le future opportunità di crescita in una regione già fragile. La questione riguarda non solo i progetti in corso, ma anche la capacità di adattarsi alle sfide di un periodo complicato.

Vetrificare' la Romagna e cioè renderla più fragile, immobile, inadeguata ad affrontare le sfide di una fase economica e sociale complessa, come quella che stiamo vivendo. "Ecco cosa ci pare che accadrebbe - afferma Legacoop Romagna - se il recente Piano di Assetto Idrogeologico, il nuovo.🔗 Leggi su Riminitoday.it

#Po-Roma Legacoop lancia l’allarme: i recenti allagamenti e i nuovi vincoli sul Po bloccano investimenti per oltre mezzo miliardo di euro.

La Camera di Commercio ha stanziato 4 milioni di euro per il 2026, destinati a sostenere lo sviluppo delle imprese locali.

