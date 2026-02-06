Vincoli idrogeologici Legacoop teme lo stop allo sviluppo A rischio oltre 500 milioni di investimenti
Legacoop avverte che i vincoli idrogeologici potrebbero bloccare oltre 500 milioni di investimenti in Romagna. La paura è che si vada a compromettere lo sviluppo economico e le future opportunità di crescita in una regione già fragile. La questione riguarda non solo i progetti in corso, ma anche la capacità di adattarsi alle sfide di un periodo complicato.
Vetrificare' la Romagna e cioè renderla più fragile, immobile, inadeguata ad affrontare le sfide di una fase economica e sociale complessa, come quella che stiamo vivendo. "Ecco cosa ci pare che accadrebbe - afferma Legacoop Romagna - se il recente Piano di Assetto Idrogeologico, il nuovo.🔗 Leggi su Riminitoday.it
Approfondimenti su Romagna Vincoli
Alluvione e nuovi vincoli, Legacoop avverte: "Il piano del Po ferma investimenti per mezzo miliardo"
#Po-Roma Legacoop lancia l’allarme: i recenti allagamenti e i nuovi vincoli sul Po bloccano investimenti per oltre mezzo miliardo di euro.
Imprese, lo sviluppo passa da università e turismo: investimenti per 4 milioni di euro
La Camera di Commercio ha stanziato 4 milioni di euro per il 2026, destinati a sostenere lo sviluppo delle imprese locali.
Ultime notizie su Romagna Vincoli
Argomenti discussi: Legacoop critica il piano per l'assetto idrogeologico: In Romagna blocca 500 milioni di investimenti.
Legacoop critica il piano per l’assetto idrogeologico: «In Romagna blocca 500 milioni di investimenti»Legacoop critica il piano per l'assetto idrogeologico: «In Romagna blocca 500 milioni di investimenti in 5 anni» ... ravennaedintorni.it
Legacoop Romagna, il nuovo piano idrogeologico fermerebbe 500 milioni di investimentiLegacoop Romagna lancia un allarme sul nuovo Piano di Assetto Idrogeologico adottato dall'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po: se approvato definitivamente e applicato come formulato, spieg ... ansa.it
San Pietro in Vincoli, dove l’ingegneria incontra la storia di Roma facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.