Vincoli idrogeologici Legacoop teme lo stop allo sviluppo A rischio oltre 500 milioni di investimenti

Legacoop avverte che i vincoli idrogeologici potrebbero bloccare oltre 500 milioni di investimenti in Romagna. La paura è che si vada a compromettere lo sviluppo economico e le future opportunità di crescita in una regione già fragile. La questione riguarda non solo i progetti in corso, ma anche la capacità di adattarsi alle sfide di un periodo complicato.

Vetrificare' la Romagna e cioè renderla più fragile, immobile, inadeguata ad affrontare le sfide di una fase economica e sociale complessa, come quella che stiamo vivendo. "Ecco cosa ci pare che accadrebbe - afferma Legacoop Romagna - se il recente Piano di Assetto Idrogeologico, il nuovo.🔗 Leggi su Riminitoday.itImmagine generica

