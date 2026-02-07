Dopo un infarto, Rhys Edwards racconta di aver avuto un’esperienza incredibile: dice di aver visto suo padre e suo figlio nell’aldilà, felice e sereno, come se fosse realmente lì con loro. La sua storia sta facendo discutere, perché lui stesso non aveva mai creduto a queste cose prima di vivere quel momento.

Cosa accade dopo la morte? È la domanda che ormai da secoli l’uomo si pone. Anche il 35enne Rhys Edwards si è posto il quesito, ma mai avrebbe immaginato di avere, suo malgrado, una risposta. Come riporta il Daily Star, Edwards non pensava di tornare a casa dopo aver subito un arresto cardiaco, durante un viaggio di lavoro. Dopo essere stato trasportato d’urgenza in ospedale, i medici gli hanno impiantato un pacemaker temporaneo, ma si è staccato causando l’arresto cardiaco. “Il dispositivo si è staccato accidentalmente e il mio cuore si è fermato immediatamente. Sinceramente pensavo di essere morto”, ha affermato”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Nell’aldilà ero molto felice e sereno, parlavo con mio figlio e mio padre che era morto anni fa”: il racconto incredibile di Rhys Edwards dopo l’infarto

