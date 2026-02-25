Giuliacci spiazza tutti | Anticiclone africano Quando arriva

La prima fase: l’anticiclone africano fino al 6-7 marzo Secondo Giuliacci, «è confermata la prolungata presenza dell'anticiclone africano», con un nucleo in movimento dapprima sulla Tunisia e successivamente sulla Libia. Le correnti più tiepide raggiungeranno l’Italia, ma ciò non garantirà cielo sereno ovunque. Anzi, il meteorologo in un video sul canale YouTube MeteoGiuliacci sottolinea che sarà «soleggiato solo sulle Alpi, perché altrove ci saranno o nebbie o cielo coperto». Le Alpi rimarranno infatti l’unica area davvero luminosa, mentre sul resto del Paese prevarranno nubi basse e locali pioviggini, soprattutto lungo le coste. Tra... 🔗 Leggi su Iltempo.it

